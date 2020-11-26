«У меня головные боли»: Светличная объяснила свою госпитализацию

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная в беседе с РИА «Новости» подтвердила, что проходит медицинское обследование в больнице.

По словам актрисы, ее госпитализировали из-за головных болей. «Я в Первой градской больнице, так как у меня головные боли. Все нормально, страшное позади, это давно надо было сделать», — уточнила она.

Светличная предполагает, что боли могут быть последствием удара по голове. Ей на голову упал софит во время домашних съемок.

Ранее СМИ сообщали, что у Светличной может быть инсульт.

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