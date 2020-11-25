Новый клип «Би-2» набрал 100 тыс. просмотров за 7 часов
Группа «Би-2» представила 25 ноября свой новый клип «Бог проклятых».
За 7 часов после публикации на официальной странице коллектива в YouTube клип режиссера Владимира Беседина набрал более 100 тыс. просмотров. «Отношения поколений отцов и детей. Эта песня посвящается всем отверженным, униженным и оскорбленным, коих с каждым годом становится все больше и больше», — описал солист Лева Би-2 сюжет клипа.
Как рассказал режиссер Беседин в интервью НСН, при написании сценария клипа он вдохновлялся классическими хоррорами – «Сиянием» Стенли Кубрика и «Психо» Альфреда Хичкока.
«Бог проклятых» стал третьим треком Би-2 из нового альбома, премьера которого запланирована на 2021 год.
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