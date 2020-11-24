Тарзан заявил в полицию о вымогательстве двух миллионов рублей
Александра Лисица
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Муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко написал в полицию заявление о вымогательстве, сообщает «Пятый канал».
Глушко утверждает, что в переписке в одном из мессенджеров с 16 октября ему угрожают обнародовать некие порочащие его сведения, если он не выплатит вымогателям 2 млн руб.
Сейчас по факту заявления проводится проверка.
Возможно, речь идет о шантаже со стороны любовниц артиста, о котором ранее уже рассказывал Глушко. Он утверждал, что они грозили ему продажей видеозаписей с участием Тарзана.
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