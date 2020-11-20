Фанаты «Крика» недовольны названием пятой части хоррор-франшизы
Поклонники хоррор-фильмов серии «Крик» остались недовольны названием пятой части кинофраншизы, сообщает Daily Mail.
Ранее режиссер Кевин Уильямсон в своем Instagram рассказал, что картина будет называться просто «Крик». «Но у нас уже есть «Крик», переименуйте или добавьте что-нибудь более изобретательное», «Интересно было бы побывать на мозговом штурме, где остановились на названии «Крик», но в хэштегах все равно решили писать «Крик 5», — негодуют фанаты жанра.
Первая часть фильма ужасов «Крик» вышла в 1996 году, Уильямсон был сценаристом картины. Режиссер «Крика» Уэс Крейвен скончался в 2015 году.
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