Новая «Чудо-женщина» одновременно выйдет онлайн и в кинотеатрах

Премьера фильма «Чудо-женщина 1984» с Галь Гадот в главной роли состоится на потоковом сервисе HBO Max 25 декабря, в этот же день фильм появится в кинопрокате.

Как сообщает Variety, в странах, где сервис HBO Max недоступен, новую «Чудо-женщину» посмотрят уже 16 декабря.

«Чудо-женщина 1984» должна была выйти в прокат летом 2020 года, однако премьеру отложили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

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