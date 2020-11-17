Пригожин попросил российские власти о помощи для артистов

Продюсер Иосиф Пригожин обратился к российским властям с просьбой оказать поддержку представителями индустрии развлечений. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, с предпринимателей стоит вновь снять налоговое бремя, как во втором квартале 2020 года, «если мы говорим о тяжелой зиме и тяжелой осени».

«Что-то снять, перенести. Нужно найти какую-то формулу», — сказал Пригожин.

Он также дал оценку введенным ограничительным мерам на фоне продолжающейся пандемии, отметив, что даже Большой театр не сможет «отбивать деньги» при заполнении зала на 25%.

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