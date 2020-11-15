Бузова расплакалась из-за оценок жюри в «Ледниковом периоде»

Певица Ольга Бузова расплакалась из-за оценок жюри в шоу «Ледниковый период».

Ее выступлению с фигуристом Дмитрием Соловьевым под песню Филиппа Киркорова «О любви» судьи поставили 11,70 из 12 возможных баллов. Бузову удивил такой результат, она попыталась сдержать слезы, но не смогла.

После этого певица разместила в Instagram пост, в котором призвала поддержать их пару на голосовании, так как ее дуэт с Соловьевым номинировали на вылет.

«Не буду вас томить, и держать интригу, тем более уже некоторые регионы начинали смотреть ЛП — мы в номинации [на вылет]. Меня воспитали правильно, я не буду спорить или обсуждать оценки жюри. Но они были самые низкие», — написала она.

В комментариях под публикацией нашлись как те, кто посчитал оценки незаслуженными, так и те, кто согласился с мнением жюри.

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