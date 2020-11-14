Прощание с Джигарханяном запланировано на 17 ноября
Катерина Медведева
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Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном запланировано на 17 ноября в Московском драматическом театре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего труппой театра Вячеслава Дьяченко.
«Пока планируется провести прощание и похороны 17 ноября. Еще конкретного решения не принято», — сказал он.
Армен Джигарханян умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет. В Московском драматическом театре он занимал должность художественного руководителя.
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