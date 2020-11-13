Звезда сериала «Друзья» назвал сроки съемок спецвыпуска
Полина Рутковская
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Съемки специального выпуска культового сериала «Друзья» назначены на март следующего года, сообщил исполнитель роли Чендлера Мэттью Перри на своей странице в Twitter.
«Воссоединение «Друзей» перенесено на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И мне это нравится!» – написал актер.
В феврале текущего года корпорация Warner Media анонсировала съемки специального выпуска сериала «Друзья», выход которого должен был приурочен к запуску стримингового сервиса HBO Max. В дальнейшем начало съемок эпизода несколько раз переносили.
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