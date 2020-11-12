Роберт Родригес показал первые кадры фильма «Мы можем быть героями»

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Netflix

Режиссер Роберт Родригес показал первые кадры нового фильма «Мы можем быть героями», передает Entertainment Weekly.

Сюжет нового фильма о детях-супергероях разворачивается во вселенной «Шаркбоя и Лавы». По словам самого Родригеса, во время пандемии семьи стали больше времени проводить друг с другом, и потребность в семейном кино возросла. «Студии обрывали мне телефон, просили о перезагрузках «Детей шпионов», «Шаркбоя». Конечно же, просили, они все оказались дома наедине с детьми», — смеется Родригес.

В «Мы можем быть героями» снялись Педро Паскаль, Кристиан Слейтер, Бойд Холбрук и др.

Когда состоится премьера картины, пока неизвестно.

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