Роберт Родригес показал первые кадры фильма «Мы можем быть героями»

Режиссер Роберт Родригес показал первые кадры нового фильма «Мы можем быть героями», передает Entertainment Weekly.

Сюжет нового фильма о детях-супергероях разворачивается во вселенной «Шаркбоя и Лавы». По словам самого Родригеса, во время пандемии семьи стали больше времени проводить друг с другом, и потребность в семейном кино возросла. «Студии обрывали мне телефон, просили о перезагрузках «Детей шпионов», «Шаркбоя». Конечно же, просили, они все оказались дома наедине с детьми», — смеется Родригес.

В «Мы можем быть героями» снялись Педро Паскаль, Кристиан Слейтер, Бойд Холбрук и др.

Когда состоится премьера картины, пока неизвестно.

The first look at Robert Rodriguez' 'WE CAN BE HEROES' has been released.



(Source: https://t.co/g0wH9H9E1z) pic.twitter.com/sQa8AFOycv