«Не осуждать»: иеромонах Фотий высказался о прихожанах без масок

Победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий в интервью РИА «Новости» высказался о прихожанах, которые во время пандемии коронавируса не носят маску в храме, и тех, кто их осуждает.

Он призвал прихожан прислушиваться к местному архиерею. «Но ни в коем случае не осуждать того, кто в храме без маски, если вы даже один в маске. Надо проявлять понимание и любовь ко всем», — порекомендовал Фотий, добавив, что эпидемия — это в том числе проверка на доброту.

Кроме того, священнослужитель призвал верующих не тревожиться из-за эпидемии. «Надо понимать и то, что береженого Бог бережет, но и то, что у Бога сочтены все волосы на нашей голове, только от Него зависит и жизнь, и смерть», — сказал Фотий, добавив, что COVID-19 — лишь одно из испытаний, которые могут быть посланы человеку.

Иеромонах Фотий (в миру Виталий Мочалов) стал победителем шоу «Голос» в 2015 году.

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