Корчевников признался, что потерял слух из-за менингита

Телеведущий Борис Корчевников в эфире передачи «Судьба человека» рассказал, что в детстве перенес менингит.

В студию к Корчевникову пришел актер Андрей Соколов, который также переболел менингитом. «Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо», — цитирует Корчевникова «СтарХит».

Ранее Борис Корчевников не комментировал свою потерю слуха, о которой, тем не менее, говорили его коллеги и близкие.

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