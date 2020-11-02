Корчевников признался, что потерял слух из-за менингита
Елена Арнольдова
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Телеведущий Борис Корчевников в эфире передачи «Судьба человека» рассказал, что в детстве перенес менингит.
В студию к Корчевникову пришел актер Андрей Соколов, который также переболел менингитом. «Я перенес болезнь в младенчестве. Часто менингит сопровождают тяжелые последствия. Все мои проблемы со здоровьем в будущем были, вероятно, из-за этого. К трем годам у меня перестало слышать одно ухо», — цитирует Корчевникова «СтарХит».
Ранее Борис Корчевников не комментировал свою потерю слуха, о которой, тем не менее, говорили его коллеги и близкие.
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