Стало известно, кем Ефремов может работать в СИЗО

Осужденный на семь с половиной лет актер Михаил Ефремов, заявивший о желании отбывать наказание в хозотряде столичного СИЗО-5, сможет работать библиотекарем, уборщиком или поваром. Об этом «Газете.Ru» рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

«Если он останется в СИЗО, то сможет заниматься приготовлением и раздачей еды. Но сомневаюсь, что он станет поваром. Может со склада вещи другим заключенным раздавать, может работать библиотекарем, уборщиком. Еще есть технический персонал, но у Михаила Ефремова нет технического образования, поэтому вряд ли он станет электриком или сантехником. За работу он будет получать зарплату. Она должна быть не меньше МРОТ, но на практике бывают случаи, когда заключенные получают намного меньше – буквально две-три тысячи рублей», — сказал правозащитник.

Он добавил, что, как правило, в хозяйственном отряде оставляют заключенных, осужденных по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и экономическими преступлениями. При этом условия их содержания отличаются большим комфортом.

«Они живут в комнатах — помещениях камерного типа, которые не запираются. Эти комнаты находятся в отдельном корпусе. Там достаточно неплохие условия, нормальный ремонт, есть отдельная кухня. Заказывать еду туда можно, интернет-магазин работает», — пояснил Мельников.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая Ефремова, заявила о его желании остаться в СИЗО в качестве работника хозотряда.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Лучше, чем в колонии»: Ефремов хочет отбывать наказание в хозотряде СИЗО