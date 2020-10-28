Скончался автор детской книги «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов

В Санкт-Петербурге умер детский поэт, переводчик, детский писатель, автор рассказа «Чучело-Мяучело» Михаил Яснов. Об этом в своем Facebook написала его жена Ася Петрова.

На момент смерти ему было 74 года.

«Михаил Яснов умер сегодня. Не надо ничего говорить», — сообщила Петрова 27 октября.

Причину смерти она не уточнила.

Михаил Яснов родился 8 января 1946 года в Ленинграде. Он написал более ста детских произведений различных жанров. Первая книга писателя под названием «Лекарство от зевоты» вышла в 1979 году.

В 2005 году Яснову вручили премию имени Самуила Маршака за лучшие детские стихи. В 2016 году он получил от Союза литераторов Европы и Международного наградного союза Орден Золотого Орла «За высоту творческих свершений».