Mash: Земфира заразилась коронавирусом

Певица Земфира заразилась коронавирусом, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что 44-летняя певица самостоятельно обратилась к врачам и сдала тест на коронавирусную инфекцию. Положительный результат теста она получила 26 октября.

Сама артистка сообщения о своей болезни пока не комментировала.

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