Обнародован проект письма Ефремова к семье погибшего Захарова

Экс-адвокат артиста Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алешкин опубликовал на своей странице в Facebook проект письма актера с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея Захарова.

«Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны», — говорится в письме.

Там также написано следующее: «Надеюсь Вы ... согласитесь ходатайствовать за изменение моего срока на условный, чтобы у меня была возможность помогать Вашей семье».

Алешкин отметил, что «это только проект письма», которое они обсуждали с защитником семьи Захаровых Александром Добровинским. Адвокат также уточнил, что данное письмо Ефремова не увидел, так как переговоры были прерваны.

22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

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