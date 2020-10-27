Обнародован проект письма Ефремова к семье погибшего Захарова
Экс-адвокат артиста Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алешкин опубликовал на своей странице в Facebook проект письма актера с извинениями в адрес семьи погибшего Сергея Захарова.
«Я знаю, что унижал вас перед всей страной, и я готов просить прощения на глазах у всей страны», — говорится в письме.
Там также написано следующее: «Надеюсь Вы ... согласитесь ходатайствовать за изменение моего срока на условный, чтобы у меня была возможность помогать Вашей семье».
Алешкин отметил, что «это только проект письма», которое они обсуждали с защитником семьи Захаровых Александром Добровинским. Адвокат также уточнил, что данное письмо Ефремова не увидел, так как переговоры были прерваны.
22 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшил срок заключения артиста на полгода. Актеру предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.
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