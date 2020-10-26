﻿«Союзмультфильм» показал перерисованного Зайца в новом «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» окончательный образ Зайца из новой версии мультфильма «Ну, погоди!», озвучивает которого шоумен Дмитрий Хрусталев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального продюсера киностудии Юлию Осетинскую.

По ее словам, творческая группа «Союзмультфильма» современный образ озорного героя, было придумано свыше 30 вариантов.

«Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз», — отметила Осетинская.

По словам директора киностудии Бориса Машковцева, в целом образ по форме получился очень мягким по сравнению с Волком, у которого больше ломаных, заостренных линий.

«Образ Зайца — в противовес ему — по контурам мягкий, округлый — это с одной стороны очень милый персонаж, но не без присущих ему «хитринки» и находчивости», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Волка в новых сериях «Ну, погоди!» озвучит актер и комик Гарик Харламов.

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