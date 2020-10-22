Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову

Московский городской суд решил смягчить приговор, ранее вынесенный актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП и уменьшить срок заключения артиста на полгода, передает корреспондент РИА «Новости» из зала суда.

Теперь Ефремов будет находиться не 8, а 7,5 лет в колонии общего режима. Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что Ефремов выплатил потерпевшим компенсации. Кроме того, Мосгорсуд не стал признавать потерпевшими по делу гражданской жены погибшего в ДТП Ирины Стерховой и фирмы-владелицы автомобиля Lada «Стоун XXI».

«Приговор Пресненского районного суда Москвы изменить: наказание, назначенное осужденному, снизить до семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила решение судебная коллегия.

Как уточняется, защита Ефремова собирается обжаловать приговор артисту в кассационной инстанции.

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