Путин по видеосвязи пожелал Михалкову творческого долголетия

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера Никиту Михалкова с 75-летием по видеосвязи.

Он уточнил, что хотел увидеть режиссера и лично поздравить его с юбилеем. «Поздравить и пожелать вам, этого желают всегда, здоровья, но в сегодняшних условиях это тем более актуально. Но я хочу вам пожелать не просто здоровья физического, я хочу пожелать вам творческого долголетия», — цитирует Путина РИА «Новости».

Никита Михалков 21 октября празднует 75-летие. В этот день Путин подписал указ о присвоении ему звания Героя Труда.

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