Паулина Андреева спасает дочь от маньяка в трейлере «Метода-2»

Первый канал и продюсерская компания «Среда» показали первый трейлер второго сезона сериала «Метод».

Главная героиня Есеня в исполнении Паулины Андреевой тяжело переживает смерть следователя-наставника и возлюбленного, однако через год после событий первого сезона заводит семью и рожает дочь. За малышкой начинает охоту маньяк, от которого ее надо спасти. Персонаж Александра Петрова, супруг Есени, становится полноценным главным героем, и пытается помочь ей выйти на организатора таинственных убийств.

Первый сезон сериала «Метод» получил три премии ТЭФИ, три приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения и другие награды. В 2017 году права на «Метод» приобрел стриминговый сервис Netflix.

Премьерные серии «Метода-2» Первый канал покажет 8 ноября.

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