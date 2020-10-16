Адвокат семьи Энди Картрайта рассказал о намеках жены рэпера на убийство

Адвокат родственников рэпера Энди Картрайта Антон Кобит рассказал о планах жены музыканта Марины Кохал убить его, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его словам, мать женщины знала о планах дочери и не препятствовала ей, а сама Марина звонила сестре и матери мужа и намекала, что рэпер «может пропасть, уйти и не вернуться». Кроме того, она интересовалась, не болен ли Картрайт сахарным диабетом. Предположительно, родственники убитого рэпера расскажут об этом ближайшем заседании.

В июле правоохранители нашли в петербургской квартире пары расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко (настоящее имя Энди Картрайта). Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. Кохал позже предъявили обвинение в убийстве. В настоящее время она находится под стражей.

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