Московские музеи и театры закрывают кассы

Московские музеи и театры закроют кассы 19 октября, сообщает РИА «Новости».

Билеты будут продаваться только онлайн в рамках санитарных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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