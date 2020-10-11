Актер Иван Краско заразился коронавирусом

Народный артист России Иван Краско сообщил, что болен коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Получше мне. У меня, видимо, бессимптомно проходит... Нет признаков таких. Была слабость, была апатия какая-то, отсутствие аппетита», — рассказал актер.

Он добавил, что сейчас находится дома, так как не любит больницы.

23 сентября Иван Краско отметил 90-летие.

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