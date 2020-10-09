Овсиенко ответила на слухи о побоях
Певица Татьяна Овсиенко в беседе с изданием «СтарХит» ответила на слухи о домашнем насилии, которому, по словам соседей, якобы подвергается во время жизни с мужем.
По словам Овсиенко, слухи насмешили ее. «Столько внимания давно не наблюдала к моей персоне. Может, сейчас, дай Бог, хоть корпоративы пойдут, все захотят посмотреть на меня — не избитую, живую и здоровую», — опровергла сообщения о побоях она.
Сейчас артистка и ее супруг отдыхают в Крыму, куда приехали на машине — которую, утверждали соседи, ей пришлось продать. «С одним автомобилем мы, действительно, расстались. Но он был очень древний. Есть еще два, так что можно не беспокоиться», — уточнила она.
Татьяна Овсиенко подчеркнула, что с середины марта пребывала в самоизоляции, с которой и было связано ее «исчезновение».
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