Леонид Агутин претендует на пять номинаций «Грэмми»

Альбом российского музыканта Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошел в лонг-лист пяти номинаций американской музыкальной премии «Грэмми», передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря артиста Наталию Николенко.

Она уточнила, что шорт-лист будет объявлен в декабре 2020 года.

La Vida Cosmopolita претендует на номинации «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Совместный трек Агутина и Ал Ди Меола Just A Rainy Day представлен в «длинном списке» номинаций «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка», а клип Funky Cha вошел в лонг-лист категории «Лучшее музыкальное видео».

Леонид Агутин выпустил состоящий из 11 песен альбом 27 марта 2020 года. В записи принимали участие артисты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

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