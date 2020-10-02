Задержан глава СИЗО, в котором сидит Ефремов

Глава московского следственного изолятора СИЗО-5, в котором находится осужденный актер Михаил Ефремов, Сергей Мацкевич был задержан по подозрению в растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Головинский районный суд столицы.

В суд поступило ходатайство о помещении Мацкевича под стражу, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о присвоении или растрате в крупном размере с использованием служебного положения, указано в сообщении.

По последней информации, суд отказал в удовлетворении ходатайства, передает агентство.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП, произошедшем в центре Москвы в июне. В колонии ему придется провести почти 8 лет. Кроме того, Ефремов на три года лишен водительских прав.

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