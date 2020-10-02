Появился трейлер фильма «Ведьмы» Роберта Земекиса
Валерия Исполатова
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Первый трейлер фильма «Ведьмы» от режиссера Роберта Земекиса появился на Youtube-канале Warner Bros. Pictures.
Компания сообщила, что картина выйдет в прокат 22 октября.
«Ведьмы» сняты по мотивам одноименной книги Роальда Даля.
Фильм повествует «мрачно-юмористическую и трогательную» историю о мальчике-сироте, который отправляется с бабушкой на курорт и сталкивается там с ведьмами, собравшимися на слет.
В главных ролях снялись Энн Хэтэуэй, Октавия Спенсер и Стэнли Туччи.
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