Фандорин перенесется в XXI век в новом сериале по «Азазелю» Акунина

Сериал по мотивам романа Бориса Акунина «Азазель» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», сообщил литератор на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра.

По словам Акунина, новая экранизация будет не костюмной драмой про XIX век — главный герой перенесется в настоящее время. «Это будет фильм про XXI век. Эраст Фандорин будет жить в альтернативной исторически России», — сказал писатель. Он уточнил, что, по сюжету серила, в России не было революции 1917 года, а власть в стране все еще принадлежит дому Романовых.

Дата премьеры сериала пока не объявлена.

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