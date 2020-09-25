Фандорин перенесется в XXI век в новом сериале по «Азазелю» Акунина
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Сериал по мотивам романа Бориса Акунина «Азазель» выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск HD», сообщил литератор на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра.
По словам Акунина, новая экранизация будет не костюмной драмой про XIX век — главный герой перенесется в настоящее время. «Это будет фильм про XXI век. Эраст Фандорин будет жить в альтернативной исторически России», — сказал писатель. Он уточнил, что, по сюжету серила, в России не было революции 1917 года, а власть в стране все еще принадлежит дому Романовых.
Дата премьеры сериала пока не объявлена.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Акунин анонсировал аудиосериал о Фандорине
— Названа самая популярная среди россиян современная книга
— Россияне выступили за изучение книг о Гарри Поттере в школе