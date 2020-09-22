Александр Петров рассказал об исторических неточностях «Стрельцова»

Исполнивший главную роль в фильме Ильи Учителя «Стрельцов» актер Александр Петров рассказал об исторических неточностях в картине.

По словам Петрова, кино о футболисте Эдуарде Стрельцове было снято для широкого зрителя, в том числе для семейного просмотра, потому в нем нет ни мата, ни «чернухи». «Я бы очень хотел, чтобы в этом кино было много мата. Ведь именно так он говорил, но тогда это кино не смогут посмотреть дети. Это неправильно», — поделился он.

Тем не менее, уточнил Петров, авторы постарались сохранить харизму главного героя. Дело не в том, что мы испугались снять сцены о том, что они где-то пили и курили. Если бы мы об этом сняли, то мы бы попали в другую группу фильма. Но тогда все должны быть другими. Я считаю это кино не приторным, а праздником, в котором нуждаются люди в нашей стране», — сказал он.

Футболист Эдуард Стрельцов стал нападающим сборной СССР в 17 лет, олимпийским чемпионом — в 19 лет. Незадолго до чемпионата мира в 1958 году 20-летнего Стрельцова арестовали по обвинению в изнасиловании. Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, после сокращения срока в 1963 году вышел из тюрьмы и вернулся в профессиональный футбол.

Фильм «Стрельцов» выходит в российский прокат 24 сентября.

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