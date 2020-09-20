Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

Скончался ведущий «Русского лото» Михаил Борисов. Об этом сообщили в Театральном институте имени Щукина.

Он умер на 72-м году жизни.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов. В это невозможно поверить... Всегда энергичный, полный жизни, немного ироничный — Михаил Борисович казался воплощением стабильности и спокойной уверенности в завтрашнем дне», — говорится на сайте института.

В субботу, 19 сентября, в «Столото» рассказали, что ведущего госпитализировали в больницу, ему стало плохо во время съемок. СМИ сообщали, что Борисова ввели в искусственную кому, он находился на аппарате ИВЛ из-за воспаления легких.

Михаил Борисов является телеведущим, режиссером и актером. В 2000 году получил звание заслуженного артиста России.

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