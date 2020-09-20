Умер бывший барабанщик Оззи Осборна и Uriah Heep Ли Керслейк

Максимс Краюшкинс
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Экс-барабанщик группы Uriah Heep Ли Керслейк умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает журнал Roling Stone.

Причиной смерти музыканта называется рак простаты.

Керслейк принимал участие в записи двух первых альбомов группы британского рок-музыканта Оззи Осборна.

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