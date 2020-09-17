Звезда детского «Голоса» покорила жюри американского шоу талантов
Александра Лисица
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Юная певица из Казахстана Данэлия Тулешова покорила жюри шоу талантов «Америка ищет таланты» (America's Got Talent), сообщает ET Canada.
В полуфинале конкурса Тулешова спела песню Who you are Джесси Джей и получила комплименты от актрисы Софии Вергары и модели Хайди Клум. Жюри аплодировало 14-летней девочке стоя.
Данэлия Тулешова стала победительницей четвертого сезона шоу «Голос. Дети» (Украина). Также она представляла Казахстан на «Детском Евровидении» в 2018 году. На международном соревновании она заняла шестое место.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос»
— Стартовали кастинги новых сезонов шоу «Голос» и «Голос 60+»