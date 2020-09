Звезда детского «Голоса» покорила жюри американского шоу талантов

Юная певица из Казахстана Данэлия Тулешова покорила жюри шоу талантов «Америка ищет таланты» (America's Got Talent), сообщает ET Canada.

В полуфинале конкурса Тулешова спела песню Who you are Джесси Джей и получила комплименты от актрисы Софии Вергары и модели Хайди Клум. Жюри аплодировало 14-летней девочке стоя.

Данэлия Тулешова стала победительницей четвертого сезона шоу «Голос. Дети» (Украина). Также она представляла Казахстан на «Детском Евровидении» в 2018 году. На международном соревновании она заняла шестое место.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый канал готовится к кастингам на новый «Голос»

— Стартовали кастинги новых сезонов шоу «Голос» и «Голос 60+»

— Стали известны наставники шоу «Голос» в 9 сезоне