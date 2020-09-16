Путин отметил темперамент празднующего юбилей Петросяна
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием эстрадного артиста Евгения Петросяна.
Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. Обращаясь к празднующему юбилей Петросяну, Путин отметил, что тот успешно реализовал себя на творческом поприще и вписал «яркие страницы в летопись отечественного эстрадного искусства». «Преданные поклонники высоко ценят ваш талант импровизатора и неподражаемый артистический темперамент», — написал президент.
Евгений Петросян — народный артист России, режиссер, писатель, ведущий телепередач. В 2020 году стал отцом во второй раз — пятая супруга Татьяна Брухунова родила ему сына.
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