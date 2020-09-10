Мишустин поздравил Ларису Долину с юбилеем

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил эстрадную и джазовую певицу Ларису Долину с юбилеем.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства. «Ваш красивейший голос, особая манера пения, артистизм, невероятная энергетика покорили сердца миллионов людей. Настоящее искусство не зависит от жанра», — написал Мишустин. Он отметил, что Долиной свойственно глубокое и проникновенное исполнение джаза, блюза, популярной музыки, романсов, песен военных лет. «Вы умеете превратить каждую концертную программу, мюзикл, кино в незабываемый музыкальный праздник, который надолго остается в памяти зрителей», — не сомневается премьер.

Ранее с 65-летием Ларису Долину поздравил президент России Владимир Путин.

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