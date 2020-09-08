Полиция задержала «магов» у здания суда, где оглашают приговор Ефремову

Полиция начала задержания у здания Пресненского суда, где проходит оглашение приговора по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал Mash.

Полицеские задержали двоих молодых людей в костюмах магов, которые жгли веник над фотографиями Ефремова и его адвокатов.

Судья продолжает оглашать приговор.

Прокурор запросил для Ефремова наказание в виде 11 лет лишения свободы.

ДТП с участием актера произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Ефремов признал свою вину в суде.

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