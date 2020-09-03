Прокурор запросил для Ефремова 11 лет лишения свободы

Прокурор запросил 11 лет колонии общего режима для Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, сообщает сайт kp.ru.

По словам гособвинителя, Ефремов может исправиться только «в изоляции от общества». Время под домашним арестом и, возможно, под стражей будет включено в срок заключения.

Артист проходит по делу о ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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