Михаил Ефремов признает вину в суде

Актер Михаил Ефремов 3 сентября признает свою вину в смертельном ДТП в Пресненском суде Москвы, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.

Артист проходит по делу о ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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