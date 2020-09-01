Сын погибшего водителя потребовал реального срока лишения свободы для Ефремова

Старший сын погибшего в ДТП с артистом Михаилом Ефремовым водителя Виталий Захаров потребовал реального срока лишения свободы для артиста, сообщает ТАСС.

Заявление потерпевшего зачитал в суде его представитель Сергей Аверцев. «Требую признать Ефремова Михаила Олеговича виновным и приговорить к реальному сроку лишения свободы, назначив наказание в виде лишения свободы на срок не менее восьми лет», — прочитал адвокат.

Также Захаров требует в случае признания виновным артиста уведомлять его об условиях его исполнения: об отправке в колонию, взысканиях и поощрениях, об отпусках из места лишения свободы и об условно-досрочном освобождении. Он имеет на это право как потерпевший. Сын погибшего уверен, что артисту «его собственные эмоции важнее эмоций потерпевших».

Михаил Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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