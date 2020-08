Empire показал актерский состав «Дюны» Дэни Вильнева

Актерский состав фильма «Дюна» Дэни Вильнева снялся для обложки журнала Empire.

Редакция Empire показала обложки в официальном Twitter. На снимках в образах из нового изображены Тимоти Шаламе, Джош Бролин, Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Зендая, Ребекка Фергюсон, Шэрон Дункан-Брюстер и Хавьер Бардем.

«Дюна» — экранизация одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта. Первый трейлер «Дюны» Вильнев покажет 9 сентября. Премьера запланирована на 17 декабря 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

The sleeper has awakened. Empire's WORLD-EXCLUSIVE #Dune issue, on sale Thurs 3 September, goes on set on the desert planet of Arrakis – and there are two covers to collect. First up, meet House Atreides. READ MORE: https://t.co/WYPn8ISZU2 pic.twitter.com/O9DEtyC4NK