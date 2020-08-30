Адвокат Ефремова пригрозил оппонентам «разносом» в суде

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев пообещал оппонентам в судебном разбирательстве «разнос» во время слушания. Соответствующее заявление он сделал в эфире НТВ.

Он также отметил, что обнаружил несколько «несостыковок» в деле артиста. Среди таких он назвал факт отсутствия видео, как Ефремов направляется к месту смертельной аварии, хотя в центре Москвы находится множество камер наблюдения.

Юрист подчеркнул, что по дороге к Садовому кольцу Ефремов увидел человека у дороги, остановился, уступил ему водительское место, а сам пересел на пассажирское.

«Вот — камера, тут — камера, везде, на каждом шагу, а где видео? Именно в этой части, кто сел в машину? Где?» — сказал Пашаев.

При этом он назвал видеозапись с места ДТП «фейком низкой пробы». Он указал на разницу в обуви актера на нескольких видеороликах, сделанных сразу после смертельной аварии.

Артист проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

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