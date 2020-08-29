Baza: Дмитрий Певцов госпитализирован в Москве

Известный актер театра и кино Дмитрий Певцов госпитализирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«У него подозревают пневмонию и серьёзную дыхательную недостаточность», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, у актера «Ленкома» Дмитрия Певцова развилась пневмония после отдыха в Крыму, из-за чего в театре отменены несколько премьер с его участием. Источники сообщают, что анализы артиста на коронавирус оказались отрицательными.

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