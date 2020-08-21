Ефремов отказался от услуг адвоката в суде
Актер Михаил Ефремов отказался в суде от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шарогородской, сообщает Telegram-канал издания «Подъем».
Ефремов хочет перевести Пашаева и Шарогородскую в статус консультантов.
«Он разочаровался в своих адвокатах и будет искать новых» — сказала адвокат пострадавшей стороны Анна Бутырина в беседе с «Газетой.Ru».
Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.
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