Адвокат Ефремова назвал сумму выплаченных компенсаций семье погибшего Захарова

Актер Михаил Ефремов перевел по 200 тыс. руб. вдове, сыновьям и брату погибшего в ДТП Сергея Захарова в качестве компенсации. Об этом в Пресненском суде Москвы сообщил адвокат обвиняемого Эльман Пашаев, передает РИА «Новости».

«Независимо от заявленных исковых требований каждому из четырех потерпевших возмещен моральный вред в размере по 200 тысяч рублей», — сказал адвокат.

Он отметил, что деньги были отправлены посредством почтового наложенного платежа.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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