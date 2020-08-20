Подруга Легкоступовой сообщила о ее кремировании

Певицу Валентину Легкоступову кремировали, сообщила ее подруга и коллега Наталья Штурм. В четверг, 20 августа, в похоронном доме Троекуровского кладбища прошло прощание с артисткой, передает РИА «Новости».

«Валентину кремировали», — сказала Штурм.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивали состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое. Ее супруг был доставлен в отдел полиции.

Легкоступова скончалась 14 августа в Москве, не выходя из комы.

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