Исполнительницу хита «Ягода-Малина» Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

Исполнившую хит «Ягода-малина» певицу Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артистку в плохом состоянии обнаружила ее дочь. У женщины были синяки и травма головы.

Рядом с ней находился ее супруг Юрий Фирсов. По его словам, они с Легкоступовой выпивали несколько дней подряд.

Обоих супругов направили в наркологию, а оттуда певица попала в реанимацию, поскольку впала в кому. В настоящее время ее состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что исполнительница хита «Ягода-малина» Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивают состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое.

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