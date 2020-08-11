Охлобыстин написал трагическую пьесу для Ефремова

Актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал, что написал пьесу «Пар» для Михаила Ефремова до аварии с актером. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я в самоизоляции написал Мише Ефремову пьесу, которую он должен был ставить после пандемии. За две недели до этой катастрофы он, как чувствовал, попросил ее поставить Гарика Сукачева. Пьеса называется «Пар», — поделился Охлобыстин.

Он отметил, что Ефремов поставил задачу написать о царящей в воздухе неопределенности и ощущении грядущей катастрофы, персонажи пьесы должны чувствовать движение в пропасть.

Главное место действия – баня в римском зале. Там собираются лучшие друзья, выпивают, однако позже происходит конфликт, который приводит к гибели всех персонажей.

По словам Охлобыстина, Ефремов был очень увлечен пьесой.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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