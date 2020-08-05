Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

Адвокат актера Михаила Ефремова, из-за которого произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев обвинил сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства, пишет ТАСС.

«В настоящее время мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших», — сказал Пашаев.

Адвокат подчеркнул, что потерпевшие хотят привлечь к делу лжесвидетелей.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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