Раскрыты обстоятельства смерти утонувшей звезды «Хора»

Полицейские раскрыли обстоятельства смерти 33-летней звезды сериала «Хор» Наи Риверы, сообщает BuzzFeed.

Утверждается, что Ривера утонула в озере в течение нескольких минут.

Подтверждено, что смерть была случайностью, в организме Риверы не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя.

Наю Риверу похоронили 24 июля после закрытой церемонии, на которой присутствовали родные актрисы и ее коллеги по сериалу «Хор».

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