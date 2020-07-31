Раскрыты обстоятельства смерти утонувшей звезды «Хора»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полицейские раскрыли обстоятельства смерти 33-летней звезды сериала «Хор» Наи Риверы, сообщает BuzzFeed.
Утверждается, что Ривера утонула в озере в течение нескольких минут.
Подтверждено, что смерть была случайностью, в организме Риверы не было найдено ни наркотиков, ни алкоголя.
Наю Риверу похоронили 24 июля после закрытой церемонии, на которой присутствовали родные актрисы и ее коллеги по сериалу «Хор».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Экс-супруг звезды «Хора» искупался в озере, где она утонула
— Пропавшая актриса Ная Ривера была найдена мертвой