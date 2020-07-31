Опубликован первый тизер сериала о Трампе и «российском деле»

На YouTube-канале ShowTime появился тизер мини-сериала «Правило Коми» (The Comey rule) о 45-м президенте США Дональде Трампе и «российском деле».

Сериал основан на книге экс-главы ФБР Джеймса Коми «A higher loyalty» («Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги»), вышедшей в свет в апреле 2018 года. В картине показывается захватывающее закулисное изложение событий, окружающих президентские выборы 2016 года и их последствия, которые разделили нацию. В том числе затрагивается тема «российского дела», о якобы вмешательствах РФ в выборы.

«Правило Коми» — это не биографический фильм об одном человеке, а история двух влиятельных фигур, Коми и Трампа, чьи поразительно разные личности, этика и верность ставят их на путь столкновения», — говорится в подписи к ролику.

Главную роль в картине и Трампа сыграл актер Брендан Глисон, известный по участию в фильмах о «Гарри Поттере». Вместе с ним в проекте поучаствовали Джефф Дэниэлс, Кингсли Бен-Адир, Уна Чаплин и другие.

Стоит отметить, что в тизере показывается московский Кремль и упоминается Россия.

Премьера сериала запланирована на 27 сентября.

Россия отвергает все обвинения о якобы вмешательства в избирательных процесс США 2016 года.

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