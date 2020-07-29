Слушание по делу Михаила Ефремова было отложено

Слушание по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы было отложено из-за неявки адвоката актера по уважительным причинам, сообщает РИА «Новости».

Самому Михаилу Ефремову пришлось явиться в суд. Слушание состоится 30 июля.

Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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